غيّب الموت، أمس الإثنين، الفنان المصري عادل هاشم، عن عمر ناهز الـ 82 عاما. وقال منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، إن الفنان عادل هاشم توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدا أن صلاة الجنازة ستقام عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.

وعادل محمد هاشم من مواليد 19 فبراير 1939، وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وتولى العديد من المناصب في هيئة المسرح، وقام بإخراج عدد كبير من العروض المسرحية الناجحة.

كما شارك الفنان الراحل بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية على شاشة السينما منها: "حرب إيطاليا، و50 دقيقة، وإعدام قاضي، وبلية ودماغه العالية، وسوق النساء". ومن أبرز أعماله على شاشة التلفزيون: "المرأة في الإسلام، وفيرتيجو، ولحظة اختيار".