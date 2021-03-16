ووري الثرى امسية اليوم الإثنين بعد صلاة العشاء، جثمان الشاب رابحي جلول (24سنة) بمقبرة بلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية بحضور جمع غفير من المواطنين في اجواء سادها الحزن والاسى .



الفقيد الذي يعمل تاجر متنقل مختص في بيع الاواني الفخارية لفظ انفاسه الاخيرة متاثرا بالجروح التي تعرض لها على مستوى الرأس والبطن بعد ان خضع لعمليتين جراحيتين بمستشفى برج بوعريريج.



جمال كان قد تعرض في حدود الساعة الثانية من فجر اليوم الإثنين الى حادث مرور حيث دهسته سيارة لا زال صاحبها مجهولا لحد اللحظة على مستوى الطريق السيار الذي يربط البرج بالبويرة، وقد نزل خبر الحادث على عائلته القاطنة بحي اولاد العربي الواقع بالمخرج الجنوبي لبلدية شلالة العذاورة كالصاعقة، وسارع والده السعيد الى التنقل لمستشفى البرج حيث استلم جثمان ابنه جمال.