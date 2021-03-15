فكّت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين بن بيضاء شرقي ڨالمة، وفي ظرف وجيز، لغزعملية السطو على منزل أحد المواطنين بقلب المدينة، وسرقة منه كمية معتبرة من المجوهرات ومبلغ مالي، قبل أقل من أسبوع .



فقد أوقفت شابين اثنين عشرينيين، وقدمتهما أمام الجهات القضائية التي أوردعتهما الحبس ،حسبما أعلنت عنه مساء اليوم الإثنين ، خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة .



استنادا إلى المصدر نفسه ، فإن المشتبه فيهما البالغ أحدهما 21سنة والثاني 25 سنة ، ينحدران من ولاية قالمة ، قاما بـ "السرقة المقترنة بظرف الليل والكسر"، من داخل منزل أحد مواطني مدينة عين بن بيضاء، لكمية معتبرة من المعدن النفيس ومبلغ مالي معتبر، اللذين لم تحدّد مصادرنا قيمتهما ولاوزن المجوهرات المسروقة. وأضافت بأن اللصّين قد قاما بإخفاء المسروقات داخل منزليهما .



وأوضحت خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك بالولاية ، بأنّ مصالح فرقتها الإقليمية لعين بن بيضاء،سارعت وبمجرد ترسيم الشكوى من الضحايا، إلى تكثيف عنصر الاستعلام ،الذي كلّل بالتوصل إلى السارقيْن وتوقيفهما ، واسترجاع كمية المجوهرات والمبالغ المالية التي كانت مخبأة بإحكام داخل منزليهما ، اللذين فُتّشا بعد إذن بالتفتيش من الجهات القضائيةالمختصة .



وقد مكّنت العملية حسب مصادرنا، من إرجاع المسروقات والمبالغ المالية إلى الضحايا ، كما قُدّم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بوشقوف ، الذي أحالهماعلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للمحكمة نفسها،الذي أودعهما الحبس .