ستبحث منظمة الصحة العالمية غدا الثلاثاء سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار بعض الدول الأوروبية تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" .



وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "لجنة منظمة الصحة العالمية لأمان اللقاحات كانت تدرس البيانات المتوفرة، وعلى اتصال مكثف مع الوكالة الأوروبية للأدوية، وستعقد اجتماعا غدا".



واعتبر غيبرييسوس قرار بعض الدول الأوروبية تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" أمرا "روتينيا"، ودليلا على أن نظام الرقابة يعمل وفعال.