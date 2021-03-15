كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع في سوريا، وذلك في إحصائية نشرها اليوم الاثنين، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية في 15مارس من عام 2011.



وأوضح المرصد القريب من المعارضة أن عدد القتلى المدنيين تجاوز 117 ألفا، فيما بلغ عدد قتلى المقاتلين السوريين في صفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية وفصائل وحركات وتنظيمات أخرى نحو 55 ألفا، إلى جانب نحو 13 ألفا من قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية. وبلغ عدد قتلى قوات نظام الرئيس بشار الأسد نحو 63 ألفا.