قذفت أمواج البحر، اليوم الإثنين، حوت ضخم نافق في شاطئ قرباز ببلدية سعدي محمد جندل شرق ولاية سكيكدة، وحسب بعض المواطنين الذين تنقلوا إلى الشاطئ فإن الحوت يكون قد تعرض لحادث من قبل إحدى البواخر في أعالي البحر.

وتجدر الإشارة أن حادثة نفوق هذا الحوت، الذي لم يتعرف على فصيلته، ليست الأول حيث سبق وأن رمت الأمواج بأنواع من الحوت الضخم.

وتدخلت المصالح المختصة من أجل حمل هذا الحوت وإتلافه خاصة وأن رائحة كريهة كانت تنبعث منه.