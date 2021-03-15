أشرف وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس مساء اليوم على اللقاء الجهوي لمندوبي وسيط الجمهورية في ولايات الجنوب الغربي وهي أدرار، بشار، بني عباس، تندوف، تميمون وعين صالح.

وقد تمحورت أشغال هدا اللقاء حول سيرورة عمل المندوبين بولايات الجنوب الغربي، وتكفلهم بانشغالات المواطن، وقدم مندوب وسيط الجمهورية بولاية أدرار جلايلة محمود عرضا شاملا حول حصيلة تجاوب الإدارة المحلية مع مندوبي وسيط الجمهورية لولايات الجنوب الغربي. كما تدخل المندوبون لعرض أهم انشغالات المواطن وحصائل العرائض مبرزين مجالات التدخل ومدى تجاوب الإدارة.

وقد أكد كريم يونس على أن المندوب ليس واليا ولا قاضيا أو محاميا، وليس صوتا للشعب، بل مهامه تنحصر في التدخل لصالح المواطن في إطار المرسوم الرئاسي 45-20، موضحا أنه يتبغي على المندوب المحلي أن يتحلى بالنزاهة والموضوعية، وكشف كريم يونس أن البعض في الإدارة يريد عرقلة عمل الوساطة من أجل فقدان ثقة المجتمع وضرب اللحمة الوطنية مؤكّدا على ضرورة استجابة كل المسؤولين لمطالب المواطنين.

وأكد لوزير الدولة وسيط الجمهورية أن الوساطة يجب أن تمتد إلى الاستماع للمواطن في جميع مطالبه المشروعة التي عبر عنها منذ مسيرات 22 فيفري 2019.