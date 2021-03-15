لقي طفل في الثالثة عشر من العمر حتفه على إثر حادث دهس وقع، اليوم الاثنين، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالشلف، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة الحادية عشر والنصف على مستوى الطريق السيار شرق- غرب اتجاه الجزائر العاصمة وبالضبط بمنطقة الشرفة بلدية الشلف، تمثل في دهس سيارة سياحية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، أردته قتيلا في عين المكان.

واستنادا لذات البيان تدخلت وحدات الحماية المدنية بواد سلي لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ب "أولاد محمد"، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.