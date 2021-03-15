انتشلت مصالح الحماية المدنية ببومرداس في ظرف يومين (الأحد والإثنين) جثث لثلاثة أطفال (12 و 14 و 15 سنة) غرقوا في برك مائية ببلديتي الخروبة ويسر (شرق وغرب الولاية)، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح هذا الجهاز بالولاية.

وأوضح المكلف بخلية الاعلام، الملازم الأول حسين بوشاشية بأنه تم انتشال في الحادث الأول، جثتي طفلين غرقا في بركة مائية تحاذي سد قدارة ببلدية الخروبة، زوال أمس الأحد، حيث يكون الطفلان قد غرقا عندما كانا يسبحان في هذه البركة الراكدة.

أما الجثة الثالثة فقد تم إنتشالها اليوم الإثنين وهي لطفل غرق في بركة مائية كان يسبح بها، على مستوى قرية لعبيد ببلدية يسر، استنادا إلى نفس المصدر.

وبعد تدخل أعوان الحماية المدنية في الحادثين تم نقل جثث الأطفال الثلاثة إلى مصلحتي حفظ الجثث لكل من مستشفى الثنية وبرج منايل، حسب نفس المصدر.