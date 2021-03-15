أعلن نادي اتحاد الجزائر، اليوم الإثنين، انطلاق أشغال إنجاز المركز التقني والرياضي الذي خصصت له قطعة أرضية ببلدية عين بنيان غرب العاصمة.

وحسب تصريحات مسؤول الشركة المشرفة على المشروع فإن مساحة الأرضية تبلغ 30 ألف متر مربع وستحتضن مقر النادي العاصمي، مركز تكوين للشبان وآخر للتدريب إضافة إلى ملاعب معشوشبة طبيعيا واصطناعيا.

وتبلغ مدة انجاز هذا المركز، الذي يعول عليه مجمع "سيربور" المالك لأغلبية أسهم شركة اتحاد الجزائر كثيرا في إطار مشروعه لتطوير النادي، 20 شهرا.

وكان نادي "سوسطارة" قد تحصل على هذه القطعة الأرضية في إطار مرافقة السلطات العمومية للفرق المحترفة، غير أن انطلاق الأشغال عرف تأخر كبيرا خاصة بعد إيداع المالك السابق للنادي ورجل الأعمال علي حداد السجن بتهم فساد.