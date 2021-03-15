أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، في بيان لها اليوم الاثنين، تأجيل الاشغال المقرر إجرائها يوم غد الثلاثاء لإصلاح تسربين على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه في بلديتي درارية وخرايسية، إلى "وقت لاحق".

وكانت الشركة قد افادت في بيان سابق أن سبعة بلديات بالجزائر العاصمة وهي درارية، أولاد فايت، السويدانية، العاشور، دالي براهيم، الشراقة، والسحاولة، ستشهد تذبذبات في عملية التزود بالمياه الشروب بداية من صباح يوم الثلاثاء الى غاية الأربعاء صباحا بسبب القيام بهذه الاشغال.

ويمكن لزبائن "سيال" الاتصال برقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة/24 سا و 7 ايام/7 .