أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، على تنصيب اللّواء محمد الصالح بن بيشة أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، خلفا للّواء عبد الحميد غريس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، على التنصيب الرسمي للّواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، خلفا للّواء عبد الحميد غريس".

وحضر مراسم التنصيب رؤساء الدوائر، والمراقب العام للجيش، والمدراء ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.