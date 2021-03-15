تم، اليوم الإثنين، تدشين مركز فرعي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بولاية الجلفة بحضور المدير العام أحمد بن صبان بمعية والي الولاية جيلالي دومي.

وفي تصريح للصحافة، كشف بن صبان أن "فتح مركز فرعي للتلفزيون الجزائري بالجلفة هو بمثابة خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى كون تعزيز الإعلام الجواري يدخل في صلب مهام التلفزيون الجزائري في تقديم الخدمة العمومية".

ومن جهته ثمن والي الولاية جيلالي دومي، فتح هذا المرفق الهام للتلفزيون الجزائري "خاصة لما يكتسيه من أهمية في ضمان المرافقة لدفع التنمية ورفع انشغالات المواطنين"، معتبرا إياه "بمثابة وسيلة دعم ومرافقة ويشكل قيمة إضافية للإعلام المحلي".