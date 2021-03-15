انضمت ألمانيا، اليوم الإثنين، إلى قائمة الدول التي علقت مؤقتا استخدام لقاح "أسترازينيكا" في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الصحة الألمانية.

وفي إجراء احترازي، كانت هولندا قد أعلنت أمس الأحد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وذلك حتى 28 مارس، بعد الإبلاغ عن "آثار جانبية محتملة" في الدنمارك والنرويج، من دون أن تكون هناك صلة مؤكدة في هذه المرحلة بين تلقي اللقاح وتلك الآثار.

كما علقت إيرلندا أمس الأحد أيضا استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطات بالدم، وهي مشكلة تُواجه المختبر السويدي-البريطاني العاجز عن تسليم الكميات الموعودة للاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن عدة دول عدة بينها الدانمارك والنرويج وبلغاريا جمدت الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية تلك المخاوف.

لكن منظمة الصحة العالمية شددت على أنه لم يتم التأكد من وجود علاقة سببية بين تلقي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم. كذلك، أصرت الشركة المصنعة ووكالة الأدوية الأوروبية على أن لقاح "أسترازينيكا" آمن.

ويعد لقاح "أسترازينيكا" بين الأقل ثمنا ويمثل الجزء الأكبر من اللقاحات التي تم إيصالها لأفقر دول العالم بموجب مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحّة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع المتساوي للقاحات على مستوى العالم.