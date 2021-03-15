شرعت مديرية الفلاحة لولاية البليدة، ابتداء من اليوم الإثنين، في تموين السوق الوطنية بـ900 طن من منتوج البطاطا والتي ستتم على مراحل بهدف كسر أسعار هذا المنتوج الفلاحي الذي شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعاره، وفقا لما أفاد به مسؤول ذات الهيئة.

وأوضح المدير المحلي للفلاحة بالنيابة، محمد زنيخري أن مديرية الفلاحة قامت اليوم بطرح 200 قنطار من منتوج البطاطا في الأسواق الوطنية بما فيها السوق المحلي كمرحلة أولى، وهذا من بين كمية تقدر بـ900 طن سيتم تموين الأسواق بها بشكل تدريجي.

وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الفلاحة قررت فور وقوفها على استمرار ارتفاع أسعار هذا المنتج الفلاحي منذ نحو أسبوعين، اتخاذ إجراء استعجالي خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان والمتمثل في طرح البطاطا المخزنة بغرف التبريد بهدف كسر الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

من شأن هذا الإجراء الاستعجالي أن يساهم في استقرار أسعار هذا المنتوج الفلاحي الذي يعد من الخضر الواسعة الاستهلاك والأكثر طلبا من قبل المواطنين، يضيف زنيخري، متوقعا انخفاض سعره، الذي قفز خلال الأيام الماضية إلى 70 دج، إلى ما بين 40 و 45 دج.