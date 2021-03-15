أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، من بينها الجزائر، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 380 لعام 2021، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

وفيما قالت سفارة الإمارات في القاهرة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنها تود إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا، علما أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس 2021".

وكما أشارت صحيفة "سبق" السعودية، إن "قيمة التأشيرة ستكون 25 دولارا أمريكيا أو ما يقارب 100 ريال سعودي تحصل من مواطني الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.