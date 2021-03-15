تنقل بعد ظهيرة اليوم أولمبي المدية باتجاه مدينة الشلف، أين سيقضى زملاء شرفاوي ليلتهم هناك، وذلك استعدادا للمواجهة التي تنتظرهم غدا أمام سريع غليزان برسم الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويأتي هذا اللّقاء بعد تعثر الفريق في أربع جولات تباعا آخرها تضييعه نقطتين ثمينتين أمام اتحاد بلعباس.

المدرب شريف حجار، أرجع تعثرات الفريق الأخيرة، إلى غياب التركيز من طرف اللاعبين لاسيما بعد عدم تلقيهم مستحقاتهم وهو ما كان تأثيره واضحا على أدائهم مؤخرا.

حجار الذي سيكون غائبا عن دكة البدلاء، تأسف لتضييع نقاط لقاء بلعباس أكثر من المواجهات السابقة، حيث كان في المتناول لاسيما وأن فريق" المكرة" لم يتدرب طيلة الأسبوع الذي سبق اللقاء.

هذا وسيغيب عن فريق أولمبي المدية كل من اللاعبين نعّاس وهداف النادي خلف الله بداعي الإصابة.