تمكنت شرطة غليزان من توقيف شخصين بحوزتها 08 صفائح من المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي و57 قرصا مهلوسا، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة إلى ذات المصالح مفادها وجود شخصين يحوزان على كمية معتبرة من المخدرات وهما بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد عملية الترصد لهما تم توقيفهما على متن دراجة نارية وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزة المشتبه فيه الأول على 03 صفائح من المخدرات، فيما ضبط بحوزة مرافقه المشتبه فيه الثاني على 5 صفائح من المخدرات، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تم ضبط 57 قرصا مهلوسا في مسكن المشتبه فيه الثاني، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق سالفي الذكر، اللذان قدما بموجبه أمام العدالة، عن جنحة الحيازة والوضع للبيع مخدرات ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.