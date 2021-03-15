حجزت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بوهران، اليوم الإثنين، 47 صفيحة بوزن يفوق 4 كلغ من الكيف المعالج، في وقت أطاحت فيه بمروج لهذا النوع من المخدرات. واستغلت مصالح الشرطة سالفة الذكر معلومات مفادها قيام مشتبه فيه بترويج المخدرات وسط فئة الشباب متخذا من أحد المساكن الفوضوية مقرا لتخزين هذه السموم لتباشر تحرياتها التي أسفرت عن وضع خطة محكمة التنفيذ مكنتها من توقيفه بالقرب من مسكنه ثم تحويله إلى المقر الأمني للتحقيق معه.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بتفتيش مسكنه صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك عثر عناصر الشرطة على 47 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر بـ 4 كلغ و250غراما كانت مخبأة بإحكام أسفل سرير خشبي ليتم إثرها تحرير إجراء قضائي ضد الموقوف سيحال بموجبه أمام العدالة.