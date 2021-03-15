كشف مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان عن موقفه من عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف" الميرينغي" خلال الصائفة القادمة، بعدما حدد نادي جوفنتوس الايطالي مبلغ 30 مليون أورو من أجل بيعه.

وفي تصريحات لموقع "سكاي" قال زيدان:" عن عودة رونالدو..نعم..ربما ، نحن نعرف كريستيانو ونعرف من هو وكل ما فعله هنا".

وأضاف:" الآن هو لاعب في جوفنتوس وعلينا احترام ذلك". " زيزو" ختم كلامه:" حاليا ، دعونا نرى ماسيكون في المستقبل، لقد أتيحت لي الفرصة لتدريبه وهو لاعب مؤثر للغاية ، في الوقت الحالي إنه يساعد فريقه جوفنتوس".