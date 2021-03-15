كشفت وسائل إعلام محلية نيجيرية، اليوم الإثنين، أن مسلحين اختطفوا عددا من التلاميذ والمدرسين من مدرسة ابتدائية في قرية "راما" بولاية كادونا شمالي البلاد.

ونقل موقع "دايلي بوست" النيجيري، أن "مسلحين اختطفوا تلاميذ ومدرسين من مدرسة ابتدائية في قرية راما الواقعة في منطقة بيرنين جواري في ولاية كادونا".

وأوضح الموقع المحلي أن "شهود عيان بالمنطقة، أكدوا أن مسلحين جاؤوا على حوالي 12 دراجة نارية إلى المدرسة، واختطفوا التلاميذ خلال دخولهم إلى المدرسة في الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي".

وأصبحت المدارس هدفا لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية في موجة بدأتها جماعة "بوكو حرام" وبعدها تنظيم "داعش" الإرهابي (ولاية غرب إفريقيا) المنبثق عنها. وبدأت عصابات إجرامية في ممارسة الخطف بعد ذلك.