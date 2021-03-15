التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الإثنين، 12 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزير الأسبق للأشغال العمومية ثم السياحة عمار غول في قضية نهب العقار لرجل الأعمال بن فيسح بولاية سكيكدة.

والتمست ذات المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة في حق الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبودربالي محمد و 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق بن حسين فوزي وبن فيسح محمد، كما تم التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج في حق درفوف حجري، و 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق كل من دهيلي شريف عمارة رشيد خلفاوي نصر الدين حيمور محمد محارب أحمد بن فيسح سيف الدين.

و5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق حبة فيصل فروخي إلياس، مرابط العيدي، منصوري هشام بوكرزازة شريف عليون كمال .