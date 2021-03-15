أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الدولي للعبة، فتح تحقيقات مع ثلاثة لاعبين روس للاشتباه بمخالفتهم لوائح المنشطات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الاتحاد الروسي قوله: "تلقى الاتحاد الروسي لكرة القدم معلومات من الفيفا تفيد بفتح تحقيقات".

وأشار الاتحاد الروسي إلى أنه على اتصال دائم بـ"الفيفا" بشأن هذه المسألة، وسيقدم للاعبين الروس المساعدة القانونية اللازمة.

ولم يكشف تقرير الوكالة عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنه قال إنهم رجلان وامرأة، لم يسبق لهم اللعب في صفوف المنتخب الروسي الأول.