افتتح الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال "ICT Maghreb" اليوم الإثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة بمشاركة عارضين وطنيين ودوليين من بينهم مؤسسات ناشئة تنشط في المجال.

وجرى الافتتاح بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

ويجمع الصالون، الذي يتوخى توفير فضاء للتبادل بين مهنيي قطاع تكنولوجيات الإعلام، حوالي مائة مشارك من متعاملي الاتصالات والمزودين بخدمات الأنترنت وبالأجهزة المعلوماتية ومبرمجين ومؤسسات مالية ومنظمات حكومية.

ويحتضن الفضاء المخصص للمؤسسات الناشئة على مدار ثلاثة أيام حوالي 30 مؤسسة ناشئة تنشط معظمها في مجال التكنولوجيات الحديثة أو تعتمد عل هذه الأخيرة لتطوير نشاطها.

وسيتم على هامش الصالون تنظيم أكثر من 40 ندوة متبوعة بنقاش من تنشيط خبراء حول الرقمنة وأثرها الاقتصادي وهياكل التخزين السحابية "كلاود" والأمن الإلكتروني والتحول الرقمي في الاقتصاد والمالية.

كما سيتم التطرق إلى مواضيع أخرى لاسيما "الفاعل الرقمي كمسرع للاقتصاد الرقمي" و"العامل البشري والاقتصاد الرقمي: الشغل والرقمنة" و"الاتصالات في الجزائر: سوق ذات إمكانات كبيرة".