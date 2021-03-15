تحدث صباح اليوم مساعد مدرب مولودية الجزائر لطفي عمروش عن المواجهة المقررة غدا بملعب الخامس جويلية أمام تونغيت السنغالي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة

أبطال إفريقيا عمروش قال خلال الندوة الصحفية:" تحقيق نتيجة ايجابية سيسمح لنا بوضع قدم في دور الربع نهائي، خرجنا الآن من منافسة البطولة وحضرنا جيدا للقاء فريق محترم". وبخصوص المنافس أوضح عمروش بأن نادي تونغيت وبالرغم من تواجد لاعبين شباّن في صفوفه إلا أنهم شكلوا لهم صعوبة بالعاصمة داكار.

وختم كلامه:" طلبنا من لاعبينا التركيز أمام الخصم خاصة وأننا نجد صعوبات في الفوز بملعب 5 جويلية".