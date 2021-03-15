انطلقت اليوم الإثنين بمحكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة الوالي السابق للبليدة، مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.

ويتابع الوالي السابق عياضي، الذي أنهيت مهامه على رأس ولاية البليدة في أوت 2018، عقب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء الكوليرا آنذاك، بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.

ومن بين المستفيدين من هذه التسهيلات مالكي شركة "عطية إلكترونيك" الذين منح لهم امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز الـ 30 عاما غير قابلة للتنازل.كما استفاد مالكي الشركة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند إبرام عقود الحصول على امتيازات غير مبررة.