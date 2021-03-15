كشفت اليوم وسائل إعلام سودانية اليوم أن المواجهة القادمة المقررة غدا بين الهلال السوداني وشباب بلوزداد ستقام بحضور الجمهور ، وفق ما أكدته كذلك الصفحة الرسمية لممثل الكرة السودانية.

وحسب نفس المصادر فإن الاتحاد السوداني لكرة القدم تسلم أمس خطابا من الاتحاد الإفريقي للعبة ردا على الطلب الذي كان تقدم به الاتحاد المحلي في وقت سابق للسماح بحضور خمسة آلاف مشجع لمباريات الأندية والمنتخبات السودانية القادمة مرفقاً معه موافقة السلطات الصحية.

وأوضح الكاف في خطابه أن هنالك بروتوكول خاص دولي وإفريقي، يوضح ضوابط دخول الجماهير في ظل جائحة كورونا وأن دخول أي عدد من الجماهير يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق كل ما ورد في تلك البروتوكولات بحذافيرها وأي تقصير في الإجراءات والمتطلبات الصحية يجعل الاتحاد السوداني والأندية عرضة للعقوبات التأديبية.