غادر رئيس الدولة المالي باه انداو، صباح اليوم الإثنين الجزائر، بعد زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر.

وكان في توديع رئيس الدولة المالي بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول عبد العزيز جراد مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

يذكر أن الرئيس المالي كان قد شرع يوم السبت الفارط في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، استقبل خلالها أمس الأحد من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.