أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا بلغ 4025390 حالة حتى مساء الأحد.

وقال المركز إن عدد الوفيات المرتبطة بالمرض بلغ 107.523، في حين تعافى 3.610.997 مريضا في جميع أنحاء القارة من المرض.

وأشار إلى أن الدول الأكثر تضررا فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية المؤكدة هي جنوب إفريقيا والمغرب وتونس ومصر وإثيوبيا.

و تعد جنوب إفريقيا البلد الإفريقي الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بـ51.261 حالة وفاة، تليها مصر بـ11.256، ثم المغرب 8.723 حالة وفاة.