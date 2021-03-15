قالت قناة CGTN التلفزيونية، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، واعتبر 81 آخرون في عداد المفقودين، بعد عاصفة رملية شهدتها منغوليا.

وذكرت القناة، أن الغبار غطى الأراضي المنغولية، يوم السبت الماضي، ووصل اليوم الإثنين إلى بكين. وأشارت القناة إلى أن مدى الرؤية في المدينة لا يتجاوز 1000 متر، وإلى أن تركيز الجسيمات الدقيقة PM 10 في بعض مناطق العاصمة الصينية، زاد على 8000 ميكروغرام لكل متر مكعب، أي أكثر بـ160 مرة عن الحد الأقصى المسموح به وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية (المقرر عند حدود 50 ميكروغرام / متر مكعب).

وأعلنت سلطات العاصمة الصينية، عن فرض المستوى الأصفر من الخطر، بسبب عاصفة رملية، وأوصت بإلغاء الفعاليات في الهواء الطلق، وبعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة. ووفقا لتنبؤات خبراء الأرصاد الجوية، ستستمر العاصفة حتى صباح الثلاثاء.