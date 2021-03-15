ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واتجه خام برنت نحو مستوى 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ماي50 سنتًا، أو 0.72 بالمائة، إلى 69.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أفريل 66.13 دولار للبرميل، مرتفعًا 52سنتًا، أو 0.79 بالمائة، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتسارع نمو الناتج الصناعي الصيني، في جانفي وفبراير ، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، قررت في وقت سابق من هذا الشهر تمديد معظم تخفيضات الإمدادات حتى أفريل.