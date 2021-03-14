تلقى المنتخب الجزائري لكرة اليد، اليوم، انهزامه الثالث في الدورة الرباعية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية القادمة بطوكيو، وجاء الانهزام الجديد لـ "يد الجزائر"، أمام مستضيف الدورة منتخب ألمانيا، بنتيجة 34/26، (الشوط الأول - 17/14) بعدما تلقى "الخضر" الهزيمتين الأولين أمام منتخبي سلوفينا والسويد بنتيجة 36/28 و 36/25 على التوالي.

وبناء على الهزائم الثلاث، أقصي المنتخب الجزائري من التصفيات، مثلما كان منتظرا، بسبب تواضع التحضيرات وطول فترة توقف الفريق عن التدريبات، بعد عودته من المشاركة في مونديال مصر.

وأهدى "الخضر" أول بطاقتي التأهل إلى الأولمبياد لمنتخب ألمانيا بعد انهزامهم أمامه، وسط حسرة وسط عشاق الكرة الصغيرة، وهؤلاء كانوا يتمنون تكثيف التحضيرات قبل ليس فقط موعد تصفيات الأولمبياد، بل أيضا قبل بطولة العالم الأخيرة في مصر، بالنظر إلى المهارات الفردية للاعبين، الذين لم يكن ينقصهم إلا التحضير الجيد.