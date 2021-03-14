أعلنت وسائل إعلام ليبية اليوم الاحد, أن جلسة تسليم المهام من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية سابقا فائز السراج الى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة

ستجري بعد غد الثلاثاء في العاصمة طرابلس. و نقلت المصادر ذاتها عن مصادر مطلعة قريبة من حكومة الوحدة الوطنية قولها أن "حفل تسليم المهام سيجري وفقا للبروتوكول الرسمي غداة آداء اليمين من طرف أعضاء الحكومة الجديدة في مدينة بنغازي".



وسيؤدي أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين الدستورية غدا الاثنين في المقر الدستوري لمجلس النواب بمدينة بنغازي شرق البلاد و ذلك بعد أن منحها مجلس النواب (البرلمان) الثقة بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت التي عقدت بمدينة سرت.



ووصف الدبيبة, في كلمة عقب منح الثقة للحكومة بـ"اللحظة التاريخية" وشدد على "العمل بكل جهد لدعم المصالحة الوطنية مع المجلس الرئاسي", متعهدا "بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات, وإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد".



وكان فائز السراج قد أبدى الاربعاء الماضي , عقب منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة, بالأغلبية النيابية المطلقة , استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات للحكومة الجديدة "ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة".



وقال السراج في بيان "أبارك لحكومة الوحدة الوطنية لنيلها الثقة من مجلس النواب, وأتمنى للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد في انجاز مهامها والسير نحو الانتخابات".



وأضاف السراج: "ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام" , داعيًا جميع الأطراف إلى التكاثف والتعاون والوحدة والتسامح من أجل نهضة ليبيا.



ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح على السلطة في بلادهم.