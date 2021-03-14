تم اليوم الأحد بالكفرة الليبية، تحرير 47 مهاجرا غير شرعي احتجزوا من قبل مهربي البشر بضواحي المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الكفرة، في تصريح للصحافة، أن "العملية نفذت بعمل مشترك بين قسم البحث الجنائي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وكتيبة سبل السلام"، مشيرا إلى أن "أحد المهاجرين تمكن من الهرب ووصل إلى البوابة الشمالية وأبلغ كتيبة سبل السلام التي بدورها عممت البلاغ على الجهات المختصة".



وأوضح أنه "بعد البحث والتحري والتأكد من صحة البلاغ، تم أخذ الإذن من الجهات المختصة ومداهمة المزرعة التي استخدمت كسجن سري لاحتجاز المهاجرين من قبل مهربي البشر"، مشيرا إلى أنه تم تحرير 46 مهاجرا.



وأضاف أنه تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز الإيواء والترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.



يذكر أن مديرية أمن الكفرة حررت، أواخر فيفري الماضي، مهاجرين غير شرعيين تم احتجازهم من قبل مهربي البشر بالمدينة بعد مداهمة المكان.



وتعتبر ظاهرة احتجاز وابتزاز المهاجرين مهنة جديدة لمهربي البشر لمطالبة أسرهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، بعدما كانت مهمتهم إيصال المهاجرين إلى السواحل الليبية التي تعتبر بوابة أوروبا البحرية.