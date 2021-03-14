كشفت السفارة الفرنسية في الجزائر في منشور لها، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية عن النسخة العربية لتقرير المؤرخ بنجامين ستورا حول الذاكرة بعد مرور أكثر من شهرين عن تقديمه للرئيس الفرنسي.

وأكدت السفارة من خلال المنشور أنه “بناء على ذلك، عبر الرئيس إيمانويل ماكرون عن رغبته في إطلاق مبادرات بهدف تهدئة الذاكرات ومصالحتها”

وأضافت “لأنه من المهم أن يتمكن الجميع، في فرنسا وفي الجزائر، من الاطلاع على تقرير ستورا، فإن نسخة من التقرير باللغة متوفرة على الانترنت".