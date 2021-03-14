كشفت صحيفة "غارديان" عن استقالة عالم من منظمة الصحة العالمية كان قد تحدث عن سحب المنظمة تقريرا عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا.

وقال العالم فرانشيسكو زامبون، إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنيا "غير مستدام"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

وصرح زامبون بأن استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون "راي"، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.

في أوت الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاما، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا في بداية الوباء.