أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الشعب سيكون هو "الحكم" في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.

وقال بعجي في تصريح للصحافة عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب أن الشعب "سيعبر بكل حرية عن رأيه في الانتخابات التشريعية القادمة وسيكون هو الحكم لا غير".

كما عبر بالمناسبة عن ثقة الحزب في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي برهنت عن "كفاءتها" في تنظيم الانتخابات وفي "ضمان نزاهتها وشفافيتها" خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها "ستؤدي مهامها في التشريعيات على نفس المنوال".

وبخصوص أخلقة العمل السياسي، أعرب بعجي عن أمله في ان يكون "الاحترام" قائما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.

وبخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد بعجي أنه تم خلاله تناول "العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن".

وفيما يخص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب مشككين في "شرعية المكتب السياسي"، رد بعجي بالقول أن الحزب "تعود على مثل هذه الأمور مع اقتراب المواعيد الانتخابية"، مؤكدا أن "عدد المحتجين يمثل فقط 12 عضوا من بين 500".