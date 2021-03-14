تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلعسل بولاية غليزان، وفي ظرف قياسي، من استرجاع ثلاثة شاحنات مسروقة من احدى المؤسسات بالمنطقة الصناعية بذات البلدية، وتوقيف مشتبه فيه في حين مازال 4 آخرين في حالة فرار.

العملية جاءت اثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلعسل بلاغا بواسطة الخطّ الأخضر، مفاده تعرض مؤسسة اقتصادية تقع بالمنطقة الصناعية ببلدية بلعسل إلى عملية سرقة من طرف 5 أشخاص مجهولين.

وفور تلقي أفراد الفرقة البلاغ تنقلت إلى عين المكان وفي ظرف وجيز تمكنت من استرجاع الشاحنات المسروقة وتوقيف شخص، في حين مازال المشتبه فيهم الآخرين في حالة فرار حيث تتواصل العملية لتوقيفهم.