أصيب تسعة اشخاص، مساء اليوم، في حادثي مرور على الطريق الوطني رقم واحد جنوب الاغواط حسب حصيلة لمصالح الحماية المدينة.

فقد تدخلت الوحدة الرئيسية بدعم من المركز المتقدم المقدر بالأغواط على الساعة 13 سا و 37 د على الطريق الوطني رقم 01 في النقطة الكيلومترية 412، اثر اصطدام سيارتين سياحيتين ليخلف الحادث خمس ضحايا رجل عمره 49 سنة به كسر في الرجل اليسرى و امرأة 35 سنة و طفلين 12 و 1 سنة بهم صدمة و طفل 8 سنة به اصابة في الرجل اليمنى تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى 240 سرير بالأغواط.

أما الحادث الثاني فتدخل فيه المركز المتقدم للحماية المدنية بليل بدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي الرمل على الساعة 14 سا و 45 د و تمثل في انحراف سيارة على الطريق الوطني رقم 01 في النقطة الكيلومترية 491 ، اسفر على أربعة جرحى إمرأة 30 سنة و طفل 4 سنة في حالة صدمة و طفلين آخرين 12 سنة به إصابة في الرجلين و 6 سنوات به إصابة في الحوض و الرجل اليمنى حيث تم اسعافهم و نقلهم على جناح السرعة الى المصالح الاستشفائية ببليل.