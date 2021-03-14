سجلت الجزائر 122 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ضهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 115.256 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل حالتي وفاة جديدة، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 3036 حالة وفاة.

و أشار إلى أن 104 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس إلى 79.887 حالة.

فيما يتواجد 14 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف أن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.