أودع، اليوم الاحد ،قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة ،الرئيس السابق لكل من دائرة ام الطوب ، سكيكدة وبعدها قسنطينة ،الذي أنهيت مهامه في الحركة الأخيرة في سلك رؤساء الدوائر، رهن الحبس المؤقت، بعد القبض عليه الخميس الماضي من قبل مصالح الأمن المختصة، وحول الى سكيكدة للتحقيق معه في القضايا المتابع فيها.

وحسب مصادر عليمة فإن المشتبه فيه يكون قد نصب على أحد الأشخاص إضافة إلى قضايا أخرى قد يكشف عنها التحقيق.

المشتبه فيه مثل أمام قاضي التحقيق بعد قضائه نهاية الأسبوع في الحجز بمقر الأمن الولائي.

القضايا التي يدور الحديث عنها قد نكتشفها خلال محاكمة المشتبه فيه يوم يمثل أمام المحكمة.