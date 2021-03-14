قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج ضد المدعو (ش-م، 28 سنة) بعد إدانته بـ"الإشادة بأفعال إرهابية تمس بأمن الدولة" و "إعادة و طبع و نشر عمدا مطبوعات و تسجيلات تشيد بأعمال إرهابية".

وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع هذه القضية بدأت خلال شهر فيفري 2020 حينما وردت معلومات إلى مصالح الأمن بورقلة مفادها قيام المسمى (ش-م) بربط الاتصال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم إرهابي ينشط بالشرق الأوسط.

وتبين من خلال التحقيق أن المتورط في قضية الحال فتح حساب على " فايسبوك" وقام بتحميل عدة كتب تحث على القيام بالأفعال الإرهابية وفيديوهات و صور و أناشيد تدعو إلى القيام بأعمال إرهابية.

كما اتضح أيضا، استنادا لقرار الإحالة، بأن الشخص المدان كان على تواصل مع عديد الأشخاص الذين ينشطون في ذات التنظيم الإرهابي في الخارج .

وأكد ممثل الحق العام في مرافعته أن "هناك دلائل وقرائن كافية تفيد بقيام المدعو (ش- م) بالأفعال المنسوبة إليه"، مشيرا إلى أن احتفاظه بالصور التي كانت ترسل إليه حول النشاطات الإرهابية لذات التنظيم على هاتفه النقال "دليلا آخر على ذلك" ملتمسا إدانته بعشرين سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.