نظم صباح اليوم إطارات في حزب جبهة التحرير الوطني، أعضاء في اللجنة المركزية وأعضاء سابقين في المجلس الشعبي وأمناء محافظات وقسمات، وقفة لهم أمام مقر الحزب، للمطالبة برحيل الأمين العام للحزب العتيد، أبو الفضل بعجي ومساعده مسؤول التنظيم رشيد عساس والتعجيل بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب.

ورفع المشاركون في الوقفة -الذين قدموا من مناطق بعيدة- شعارات تنتقد قرارات الأمين العام ودعوا لتدخل السلطات لفرض احترام القانون في الحزب وأكدوا عدم شرعية القيادة الحالية .

وشهد مقر الحزب بعد تفرق المحتجين، اجتماعا للمكتب السياسي خصص للإعداد للقاء أمناء المحافظات المقرر يوم الأربعاء المقبل والمخصص لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان .