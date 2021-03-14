استقرت نسبة امتلاء السدود قيد الاستغلال عبر التراب الوطني في 44.63 بالمائة، وهي نفس النسبة التي سجلت نهاية شهر جانفي بعد الأمطار التي سجلت منذ نهاية شهر نوفمبر، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى وزارة الموارد المائية.

سجل استقرار منسوب المياه الذي تم تخزينه عبر السدود الـ 80 للوطن بعد الأمطار التي تساقطت على عدة ولايات من الوطن خلال الأشهر الأخيرة، حسبما أوضحه مستشار الاتصال لدى الوزارة، مصطفى شاوشي.

وعلى مستوى الوطن، بلغ المنسوب الإجمالي على مستوى السدود 3.4 مليار مكعب، حسب ذات المصدر.

وسجلت منطقة الشرق نسبة امتلاء قدرت بـ 68.4 بالمائة مع ثلاثة سدود سجلت تدفقا ويتعلق الأمر بسد بني هارون بولاية ميلة، وسدي بني زيد وزيت العنبة بولاية سكيكدة.

وأكد شاوشي بأن الوزارة تعمل في إطار مقاربة جديدة في مجال الموارد المائية بحيث أن الجزائر التي تقع شمال إفريقيا تواجه ندرة مستمرة في المياه.

وأوضح أن "الوزارة ألحت على ضرورة اقتصاد المياه واستعمالها بشكل عقلاني لتفادي اضطرابات في التموين.