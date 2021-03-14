أدانت محكمة قسنطينة، إرهابيا تونسيا يدعى "أبو در" بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لتورطه بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، حسبما أورده موقع "موزاييك أف أم" التونسي.

وأقر الموقوف، خلال جلسة المحاكمة، التي جرت نهاية الأسبوع، بأنه من جنسية تونسية، وأوقف في عملية أمنية بولاية تبسة الحدودية بتاريخ 17 أفريل 2018، حيث كان ينشط في جماعة مسلحة بمنطقة حارش، وشارك في اعتداءات ضد الجيش التونسي، ومن ذلك اعتداء إرهابي خلف استشهاد ثلاثة عسكريين، وقاد العملية أمراء منهم "سفيان السوفي" و"الجيجلي" و"عيسى العنابي" و"أسامة العاصمي".

وبعدها دخل التراب الجزائري، بعدما حرر رسالة لأمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، ونشط في سرية "الجبل الأبيض" بولاية تبسة، ونفذ اعتداء على عسكريين جزائريين خلف استشهاد 5 جنود.