تحدث رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي العائد صباح اليوم، من المغرب، عن تفاصيل انسحابه من انتخابات سباق المكتب التنفيذي للفيفا.

زطشي قال في تصريحات صحفية: "لما تقدمت بطلبي من أجل نيل مقعدا في المكتب التنفيذي للفيفا كان لدينا كل الحظوظ، لكن رفض الملف قابله تأخر في الحملة الانتخابية، وكنا غائبين عن الساحة لمدة شهر ونصف ما جعلنا نغيب كذلك عن اتفاقية الرباط".

وأضاف: "كل هذا جعلنا نخرج من السباق وهذا ما أثبتته خلال سفرية المغرب، التي تأكد عند وصولنا أن الأمور محسومة تماما، لهذا فضلنا الانسحاب دون ذكر التفاصيل، أعتقد أن مصلحة الكرة الجزائرية أهم بالنسبة لي بمقعد على مستوى المكتب التنفيذي للفيفا، وستبين الأشهر القادمة أن الجزائر ستستفاد دوليا وقاريا".

وعرّج رئيس الفاف على الوثيقة المسربة في الساعات الماضية، والتي تؤكد مراسلة وزارة الشباب والرياضية لزطشي، وكشف بأن الأمر جد خطير لأنها لا تخرج من مبنى الفاف وإنما من مقر وزارة الشباب والرياضة.

وأردف: "سنرفع دعوى قضائية ضد مجهول لدى العدالة ووكيل الجمهورية لمعرفة من قام بتسريب الوثيقة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تربطنا معاملة ثقة مع الوزارة وكل الأمور تسير في ظروف حسنة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن من فعل ذلك".

ورد خير الدين زطشي على الاتهامات الموجهة اليه من طرف المدير الرياضي لنصر حسين داي شعبان مرزقان الذي اتهمه بمحاولة تحطيم فريق النصرية من خلال تصفية حساباته مع رئيس النادي ولد زميرلي.

وعلق زطشي:" ليس لدي وقت للانتقام من فريق عريق مثلا نصر حسين داي، العمل الموجود بالاتحادية يكفيني، استغربت واندهشت لكلام مرزقان غير مسؤول، ليس لدي أي مشكل مع الإخوة ولد زميرلي، عليه أن لا يختبأ من الوضعية التي يتواجد فيها فريقه،و أن يبحث عن الأسباب في سياسته على مستوى فريقه، عليه أن لا يبرر النتائج السلبية بمثال هذه التصريحات، عليه البحث من جهة أخرى".