أشرف صباح اليوم الأحد، والي ولاية سطيف كمال عبلة، بالمدرسة الوطنية للرياضات الاولمبية بالباز على عملية توزيع سيارات الإسعاف لفائدة المؤسسات الصحية.

وحسبما أوردته ولاية سطيف في صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذه العملية تمت بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس أمن الولاية و السلطات المحلية.

وتم توزيع 13 سيارة إسعاف مجهزة، 10 سيارات تم اقتناؤها من ميزانية الولاية خصصت للعيادات المتعددة الخدمات لكل من بلديات بئر حدادة ، معاوية ، القلتة الزرقاء ، بئر العرش، أولاد تبان، صالح باي، قنزات، عين لقراج، ماوكلان وسطيف.

بالإضافة إلى 03 سيارات إسعاف تم اقتناؤها من طرف مديرية الصحة وجهت لكل من مستشفيات عين أزال، بني عزيز وعين الكبيرة.

وأكد الوالي بأن هذه العملية تندرج في إطار مساعي الدولة للتكفل بالجانب الصحي للمواطنين خصوصا في المناطق المعزولة التي تحضى بعناية خاصة من طرف السلطات العمومية ، كما تهدف بالأساس إلى تقريب المؤسسات الإستشفائية من ساكنة هذه المناطق بغرض توفير الخدمات الصحية الضرورية .