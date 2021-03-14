أودع نهار اليوم الأحد، وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، شخص يبلغ من العمر 57 سنة، مسبوق قضائيا بتهمة النصب، على 13 شخصا.

وحسب خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة، فإن المصلحة تحصلت على معلومات تفيد أن أحد الأشخاص يقوم بالنصب على المواطنين وإيهامهم على قدرته على التوسط لهم لدى الجهات المكلفة بملف السكن مقابل مبالغ مالية تصل إلى 65 مليون سنتيم.

واستنادا إلى نفس المصدر فإن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن سكيكدة، قد ضبط المشتبه فيه متلبسا داخل محله التجاري يقبض مبلغ مالي مقابل التوسط كما عثر بداخل المحل على نسخ لطلبات وطعون تخص ملف السكن إضافة إلى وثائق مدنية لعدد من الأشخاص.

التحقيق بين أن المشتبه فيه توصل إلى استلام مبالغ مالية قدرت إجمالا بـ942 مليون سنتيم، من 13 شخصا هم ضحايا المشتبه فيه وبعد الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقه أمر إيداع.