تحدث مدرب وست هام الإنجليزي دافيد مويس عن لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وطالبه بضرورة التحلي بالهدوء خلال المباريات.

في تصريحات تناقلتها العديد من وسائل الإعلام البريطانية قال مويس:"أولا وقبل كل شيء عليه أن يتوقف عن ضربات الكرات فوق العارضة، عليه أن يبدأ في وضعهم تحت العارضة". وأضاف هذه هو الدور الذي انتدبنا من أجله اللاعب، بالإضافة إلى الأهداف وكذلك تمريراته الحاسمة، لكنه جديد في الدوري الانجليزي وعليه أن يعتاد على ذلك".

وواصل مويس انتقادته لبن رحمة: "البعض يأتي بسرعة والبعض الآخر لا،سعيد بصدد التعلم ، لكننا نحبه كثيرًا ونعتقد أن لديه المزيد ليقدمه".

وختم المدرب الأسكتلندي، حديثه عن اللاعب السابق لبرانتفورد: "عليه فقط أن يظل ثابتًا ، لقد كان يسدد، في الوقت الغير المناسب، أعتقد أنه يحتاج فقط إلى الهدوء قليلاً، والسماح لها بالوصول إليه بدلاً من الذهاب والبحث عنها."