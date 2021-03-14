ارتفع عدد المتوفين في حادث المرور الذي وقع مساء أمس السبت ببلدية مشونش (28 كلم شمال شرق بسكرة) إلى 7 أشخاص بعد أن لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بمستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد المدير الولائي للصحة والسكان بالنيابة، رضا جلولي.

وأوضح ذات المسؤول بأن الضحية السابع قد فارق الحياة متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها بعد تدهور حالته الصحية ساعات بعد نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر من موقع الحادث الذي خلف 6 قتلى تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف للحماية المدنية نحو المصلحة وهم رجلين وامرأتين وطفلتين.